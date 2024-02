ADL: “Napoli al Mondiale per Club, la Juve no”

Aurelio De Laurentiis è un fiume in piena, il presidente ha parlato di diversi argomenti in occasione del Business of Football Summit del Financial Times a Londra. Nel mirino c’è anche la Juventus: “Mi spiace per loro, che sono stati punti dalla Uefa ed estromessi dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club – ha detto il presidente azzurro – Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club”.

De Laurentiis ha anche parlato di Victor Osimhen: “Grandissimo giocatore, ma si sa: Napoli è un posto fantastico, ci sono alcuni giocatori che si sono innamorati e ci sono rimasti come Hamsik per 11 anni. O come altri per otto anni. E ce ne sono altri che sono attratti dal Real Madrid, dal Psg, dall’Arsenal, dal Manchester City, dal Chelsea. Quindi non puoi fermarli, soprattutto quando hanno una clausola rescissoria con cui possono essere acquistati”.

E ancora: “Ha una clausola rescissoria. È una cifra molto alta”. Se l’attaccante nigeriano resterà al Napoli anche la prossima stagione: “Chissà chi partirà? Vedremo. I soldi sono l’ultimo problema del Napoli. Abbiamo sempre fatto ottimi acquisti come abbiamo fatto in passato. Lo faremo anche in futuro. Quando vedi un giocatore andare via è come un figlio. Sei felice anche se questo figlio ha un successo fantastico ovunque”.