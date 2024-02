RIVIVI IL LIVE Sassuolo-Napoli 1-6: dominio incontrastato, il Napoli rialza la testa al Mapei per la prima vittoria di Calzona

FINE PARTITA

Factory della Comunicazione

90′ Fischio finale, il Napoli travolge il Sassuolo tornando alla vittoria in trasferta con la tripletta di Osimhen, la doppietta di Kvaratskhelia e la rete di Rrahmani, per gli emiliani momentaneo vantaggio con Racic

87′ Sostituzione nel Sassuolo: esce Pinamonti, entra Kumi

84′ Bell’azione di Zielinski che si gira in area e conclude ma la palla è deviata da un difensore del Sassuolo

80′ Sostituzione nel Napoli: esce Lobotka, entra Dendoncker

79′ Lobotka serve Simeone che conclude ma centralmente, Consigli respinge

78′ Doppio cambio nel Sassuolo: escono Bajrami e Tressoldi, entrano Defrel e Kumbulla

76′ Doppio cambio nel Napoli: escono H. Traorè ed Osimhen, entrano Zielinski e Simeone

76′ Goooooaaaal del Napoli: ancora Kvaratskhelia che conlude due volte, la seconda è quella buona per battere Consigli per la sesta volta

75′ Lancio lungo per Raspadori che controlla e serve a rimorchio Kvaratskhelia, il georgiano controlla e poi conclude ma la palla è deviata in calcio d’angolo

73′ Tiro a giro di Laurientè, palla deviata da Di Lorenzo in calcio d’angolo

67′ Tiro a volo di Raspadori su assist di Kvaratskhelia, palla centrale e debole, nessun problema per Consigli

62′ Doppio cambio nel Napoli: escono Rrahmani e Politano, entrano Natan e Raspadori

56′ Doppio cambio nel Sassuolo: escono Doig e Racic, entrano, Missori e C. Volpato

51′ Goooaalll del Napoli: azione personale di Kvaratskhelia che prende palla, sia accentra, appena trova una spiraglio, con un tiro a giro, batte Consigli per la quinta volta

47′ Goooaalll del Napoli: Kvaratskhelia recupera palla poco dentro l’area di rigore su erratro passaggio di Tressoldi, il georgiano serve subito Osimhen che segna senza alcun problema, tripletta per il nigeriano

46′ Calcio d’inizio del Sassuolo

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

49′ Sul colpo di testa di Ferrari G., la palla assume una traiettoria arcuata che costringe Meret a deviare la palla sul fondo. FINE PRIMO TEMPO

46′ Conclusione dentro l’area di Kvaratskhelia, su passaggio di Traorè, deviata in calcio d’angolo da Consigli

45′ 3 minuti di recupero

41′ Gooooaaaaalll del Napoli: Osimhen con lo scavetto, su assist di Politano, batte Consigli in uscita per la terza volta, la seconda personale

37′ L’arbitro ferma il gioco per riparare la rete della porta del Sassuolo perchè strappata da Consigli arretrando, sul tentativo dalla lunga distanza di Kvaratskhelia

36′ Tentativo dalla distanza di Kvaratskhelia che cerca di beffare Consigli da lontano ma la palla scende oltre la traversa

31′ Gooooaaaaalll del Napoli: Di Lorenzo serve Politano che smista per Osimhen, il nigeriano di prima batte di nuovo Consigli

29′ Gooooaaaallll del Napoli: Di Lorenzo serve Anguissa di tacco serve Rrahmani che batte Consigli

26′ Lancio lungo di Di Lorenzo per Osimhen che lascia sul posto un avversario, entra in area ma disturbato da Tressoldi, calcia in diagonale ma alto e a lato

17′ Rete del Sassuolo: alla prima occasione gli emiliano passano in vantaggio, lungo traversone rimesso in mezzo da Bajrami per Pinamonti che viene anticipato da Traorè, la palla viene raccolta da fuori area da Racic che infila Meret rasoterra alla sua sinistra

14′ Ripartenza del Napoli: palla di Traorè in profondità per Kvaratskhelia, sovrapposizione di Mario Rui che servito dal georgiano, mette la palla in mezzo, Ferrari anticipa di un soffio Osimhen, a pochi metri dalla porta

13′ Dopo incursione del capitano Di Lorenzo, la palla respinta dalla difesa emiliana, viene raccolta da Traorè che di prima intenzione calcia verso la porta ma la palla termina sul fondo

4′ Conclusione di Lobotka dalla distanza, la palla si spegne a lato, alla destra di Consigli

1′ Calcio d’inizio del Napoli

PRIMO TEMPO

Divise: il Sassuolo indossa la maglia palata neroverde, calzoncino e calzettoni neri, portiere in completo giallo. Il Napoli scende in campo in completo bianco con il tricolore sul petto e Vesuvio stilizzato sulla maglia, portiere in completo arancione.

Capitani: G. Ferrari e Di Lorenzo

LA PARTITA

STARTING IX – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Le formazioni ufficiali

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Henrique; Racic, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Bigica

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Fonte: Il Mattino

DALLO SPOGLIATOIO AZZURRO

MATCH DAY

SQUAD LIST – I CONVOCATI

I PRECEDENTI CONTRO IL SASSUOLO

In totale:

Fonte tabellino: 10maggio87.it

METEO SU REGGIO EMILIA

PRECEDENTI ARBITRALI

L’arbitro Chiffi ha arbitrato in 10 incontri il Napoli, con la prima direzione di gara che risale all’11 maggio del 2014 quando il Napoli s’impose per 5-2 sul campo della Sampdoria. In totale, gli azzurri hanno raccolto 8 vittorie e 2 pareggi nelle gare dirette dal direttore di gara della sezione di Padova

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Chiffi (Padova), Guardalinee: Peretti – Imperiale, IV Uomo: Di Marco, VAR: Sozza, AVAR: Mazzoleni

A cura di Domenico Rusciano