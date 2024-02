“Questa squadra la vedo spenta e svuotata”

Christian Bucchi, allenatore e doppio ex di Napoli e Sassuolo, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live per parlare della situazione degli azzurri.

“Sono onesto, il Napoli a certi buoni livelli ormai si vede a sprazzi e quindi sono poco ottimista sulla qualificazione alla prossima Champions. La gara col Sassuolo non sarà facile, anche se i neroverdi sono in difficoltà. Conosco l’ambiente, è molto tranquillo, c’è il rischio di essere poco motivati in una situazione in cui non ci sono troppe pressioni. Il Napoli deve provare a vincere.

Questa squadra la vedo spenta, svuotata, come se avesse consumato troppe energie mentali in campionato con la vittoria dello scudetto. Per questo credo che sino alla fine del campionato alternerà partite intense, vincenti ad altre meno convincenti. La classifica parla chiaro, per questo secondo me bisogna puntare decisi sulla qualificazione ai quarti di Champions. Così come il Napoli ha scritto la storia della serie A un anno fa, magari la scrive stavolta in Champions League”