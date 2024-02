Pavarese: “A Napoli si è sottovalutato il valore dei collaboratori tecnici”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luigi Pavarese, dirigente sportivo

“Nutro grande stima per Bigica, gli faccio tanti auguri e complimenti, ma da domani! Ho avuto grandi maestri sia come direttori che come presidenti, ma nessuno si è mai permesso di indicare la formazione da schierare. Mi è capitato nel calcio dilettantistico: un presidente mi mandò un biglietto in cui ordinava certe sostituzioni e potete solo immaginare, conoscendo il mio carattere, cosa accadde. Vi dico solo che diedi le dimissioni a fine partita. Nel Napoli si è sottovalutato il valore dei collaboratori tecnici. Quando Spalletti chiese di andar via, il Napoli avrebbe dovuto trattenere i suoi collaboratori. Così come ha fatto con Giuntoli, non liberando due dei suoi collaboratori, doveva fare anche con i collaboratori di Spalletti. Il Napoli non ha fuoriclasse, ma non li aveva neanche l’anno scorso. Solo che si ragionava di squadra e bisogna tornare a ragionare di squadra. Calzona non ha avuto ancora modo di lavorare seriamente con la squadra, può incidere solo a livello mentale, vedremo che novità apporterà dal punto di vista tattico e se avrà il coraggio di farlo. Spero che la squadra abbia capito gli errori commessi soprattutto a Cagliari e col Sassuolo vedere una partita diversa. Sinatti non ha la bacchetta magica, sono i calciatori che dovrebbero fare gli uomini, non solo per la gente, ma per loro stessi”.