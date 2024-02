Napoli/Juventus, non per la Serie A, ma per il Mondiale per Club

Ha sempre il suo fascino, Napoli/Juventus, vista la storica rivalità tra i club, ma quella che si giocherà domenica, in pratica, non varrà molto per la Serie A, ma potrebbe significare molto di più per il Mondiale per Club. Scrive La Stampa:

Factory della Comunicazione

“Il profumo dello scudetto è ormai svaporato: il Napoli campione s’è sbriciolato tra fuoriclasse spenti e panchine senza pace, la Juve s’è illusa a lungo di poter reggere il passo dell’Inter cozzando infine contro la realtà di una distanza netta d’esperienza e qualità. La sfida di domenica al Maradona non perde tuttavia fascino e interesse, pazienza se per vedere la vetta serve il binocolo – bianconeri a -9, azzurri a -29. Tuttavia, le due squadre sono rivali anche per un posto al ricco Mondiale per club: al momento la Juventus è in vantaggio di 5 punti, ma gli azzurri hanno in mano il proprio destino. Se battono il Barcellona martedì 12 si avvicinano e potranno contare sugli step successivi di Champions per il sorpasso; se dovessero invece arrendersi ai blaugrana lascerebbero campo libero ai bianconeri”.