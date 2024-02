Malfitano sicuro: “Se il Napoli non dovesse arrivare in zona Champions è giusto che rifondi”

Il giornalista Mimmo Malfitano, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Sicuramente quello di quest’anno è un Napoli ordinario, che non regala grandi emozioni e che resta deludente sotto l’aspetto della continuità e del rendimento. Non credo il Napoli abbia cominciato una rivoluzione per il futuro anche perché se non si ha la certezza della mancata partecipazione alla Champions ogni discorso può sembrare prematuro. Secondo me il Napoli non può fare 10 vittorie su 13 partite anche perché in queste gare ci sono 5 scontri diretti; è vero che ne giochi 4 al Maradona ma per questo Napoli non è facile tenere testa alle squadre che in questo momento lo precedono in classifica. Quindi se il Napoli non dovesse arrivare in zona Champions è giusto che rifondi, partendo da una qualità di giovani importante che in due o tre anni ti possano riportare in testa alla classifica.Tra le tante cause dell’andamento del Napoli di quest’anno potrebbe anche esserci il fatto che la squadra sia scontenta visto che De Laurentiis si è dedicato solo ai contratti di Osimhen e Politano, tralasciando quelli che sono stati gli altri protagonisti dello scorso campionato. Io però rimarrei sull’organico anche se mi si potrebbe rispondere che è lo stesso dell’anno scorso. Evidentemente lo scorso anno si è andati davvero oltre ogni previsione e rendimento da parte di ciascuno dei giocatori. In questo momento vedo veramente una squadra che sta deludendo anche sul piano dei singoli oltre che sull’aspetto tattico in generale. E questo è indicativo di un qualcosa”

