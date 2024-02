Lo Monaco punta il dito: “Trovo aberranti gli attacchi social a Juan Jesus”

Il dirigente sportivo, Pietro Lo Monaco, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“Trovo aberranti gli attacchi social a Juan Jesus. I leoni da tastiera dovrebbero capire che la debacle di questa stagione è figlia di una programmazione catastrofica, condotta da chi non conosce il calcio ma ha la presunzione di conoscerlo a fondo. Quando si cambiano tanti allenatori, la squadra perde certezze. Certo, i calciatori sono responsabili di non aver mostrato un rendimento ai livelli delle loro potenzialità, ma l’anno scorso contavano su una squadra organizzata, che valorizzava tutto l’organico mentre nella stagione in corso non si sono mai riempiti i vuoti presentatisi questa estate. In questo non c’entra nulla Juan Jesus ma si tratta di una serie di responsabilità a catena che partono dalla dirigenza per arrivare agli allenatori che si sono susseguiti fino a giungere agli stessi calciatori. Bisogna solo cercare di chiudere al meglio questa stagione fallimentare, con la necessità di riprogrammare a tutti i livelli, a partire dallo staff: il Napoli deve darsi una dimensione europea. In primis occorre una direzione tecnica di spessore, che possa avere la libertà di agire in prima persona senza ingerenze di alcun tipo.