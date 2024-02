Dopo la delusione in terra sarda, il Napoli di Calzona si sta preparando alla partita di questa sera contro il Sassuolo del nuovo tecnico Bigica. Raffaele Ametrano, allenatore ed ex azzurro, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, dove ha parlato del periodo degli azzurri.

“Il Napoli è in chiara difficoltà ma sta provando a reagire anche se si è visto poco a Cagliari. Devo dire che la gara in Sardegna non è stata neanche fortunata, nel senso che quest’anno non gira bene, perchè subire un gol all’ultimo secondo, anche se su errore della difesa, non è mai sintomo di fortuna. E’ una stagione beffarda per gli azzurri, in cui la squadra è in evidente difficoltà e ci sono stati troppi errori.

Ho giocato insieme a Bigica nell’Under 21 e per un po’ anche nel Napoli, secondo me Emiliano può dare tanto al Sassuolo in termini di entusiasmo. Conosce bene l’ambiente, è stata una scelta coraggiosa da parte del club ma anche logica, perché hanno ingaggiato un tecnico che già conosce calciatori e dinamiche societarie”.