Invasione di tifosi napoletani al Mapei Stadium e al Maradona sold out Juve

È già troppo tardi per prenotare un posto al Mapei Stadium oppure all’Olimpico Lluís Companys di Barcellona. Entrambi i settori ospiti sono esauriti, ma si pensa anche alla Juve. C’era da aspettarselo perché quest’anno, nonostante le difficoltà della squadra, la città non ha mai abbandonato i calciatori, scortandoli ovunque. Contro il Sassuolo la Tribuna Nord, dedicata ai napoletani, ha raggiunto il sold out due giorni fa. Quattromila posti ai quali si aggiungeranno i tantissimi napoletani presenti in altri settori.

PIENONI. Ci sarà grande entusiasmo oggi a Reggio Emilia, dove un anno fa Kvara e Osimhen brillarono su tutti. I tifosi hanno voglia di viaggiare per sostenere ovunque la squadra. Per questo motivo non hanno avuto dubbi e hanno scelto di seguire il Napoli anche in Emilia nonostante le ombre della classifica e del momento critico. Il Sassuolo lunedì ha annunciato il pienone per la Tribuna Nord, il settore dedicato ai napoletani. Saranno in quattromila, ma il numero è destinato ad aumentare nel conteggio complessivo con i tantissimi tifosi presenti in altri settori del Mapei.

VERSO LA JUVE. Ne sta per arrivare un altro di grande appuntamento: la sfida alla Juventus di domenica. Stavolta al Maradona. Che farà registrare ancora una volta il pienone. Si resterà in scia della media stagionale di quasi 46mila presenze a partite a Fuorigrotta. Da giorni sold out Curve superiori e Distinti, restano ancora pochissime disponibilità per Curve inferiori, Tribuna Posillipo e Tribuna Nisida. Fonte; Cds