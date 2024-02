Il capitano della Nigeria svela: “Io so dove giocherà Victor nella prossima stagione”

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, si sa, quasi sicuramente andrà via in estate, ma fino a quel momento sarà un mistero la sua prossima destinazione, anche se, non più tanto, stando a quanto espresso da William Paul Troost-Ekong, capitano della Nigeria, come riporta il Corriere dello Sport. “Bisogna prepararsi al “peggio”, perché verranno giorni anche isterici, pieni di indiscrezioni, di indicazioni, di segnali autentici o anche no: è il mercato, brava gente, e va così, a volte si arricchisce di confidenze, che alimentano il mistero o avallano certezze che già sono scolpite nel futuro. L’ha fatto capire Osimhen («So cosa voglio»), non lo ha negato De Laurentiis («Lo sappiamo dall’estate scorsa che potrebbe andare al Psg, al Real Madrid, magari in altre squadre di Premier») ci ha messo la ceralacca William Paul Troost-Ekong, olandese naturalizzato nigeriano, capitano della nazionale, amico per la pelle di VO9, con il quale ha condiviso l’amarezza nell’ultima Coppa d’Africa, persa in finale. In ritiro, un mese assieme, c’è modo per chiacchierare, divagare e comunque occupare il tempo e Osimhen qualcosa deve aver detto all’MVP della Coppa d’Africa, che su Sky Sport si è divertito ad alimentare il dibattito: «Io so dove giocherà Victor nella prossima stagione ma non posso aggiungere nulla». Silenzio, quindi”.

