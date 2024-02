Ecco il vero colpevole della crisi del Napoli. Il giornalista Padovan non ha dubbi

Per fare il punto della situazione sulla Serie A, la redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto Giancarlo Padovan. In quest’intervista, il popolare e stimato giornalista ha dato un parere sullo stato di salute delle big del nostro calcio, in questo estratto sul Napoli.

Factory della Comunicazione

Direttore Padovan, a settembre aveva capito in anticipo che l’era Garcia a Napoli sarebbe durata poco. Col senno del poi, pensa che sarebbe stato giusto puntare subito su Calzona invece di chiamare Mazzarri o al contrario il fatto che la squadra non riesca a riprendersi fa capire che il vero problema non sta in panchina? Vede i campioni d’Italia ormai fuori dalla corsa Champions?

“Puntare subito su Calzona dopo l’esonero di Garcia sarebbe stata una scelta di buon senso, anche se ritengo che la decisione migliore sarebbe stata puntare su un allenatore che propone un calcio moderno come Igor Tudor. Comunque il fatto di essere dovuti ricorrere al terzo tecnico è la conferma di come il primo responsabile della situazione che si è creata sia il Presidente. De Laurentiis ha sottovalutato il lavoro fatto da Spalletti e Giuntoli, pensando che il merito principale fosse dei giocatori. I fatti hanno detto altro, perché il gruppo, rimasto inalterato a parte la cessione di Kim, è sembrato avere già la pancia piena. La lotta Champions? Il Napoli dell’anno scorso è stato sfasciato, forse non è ancorar tutto perso, ma servirebbe una continuità di risultati che quest’anno non c’è mai stata”.