Cucci: “Il Napoli ha perso Osimhen nel momento più difficile, ma adesso non basta neanche lui”

Italo Cucci, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Questa che stiamo vivendo è una sciagurata stagione per gli azzurri già quando ad inizio campionato alcuni giocatori contestarono Garcia consigliai a De Laurentiis di tener duro consapevole che la mancanza di fiducia verso l’allenatore avrebbe creato problemi. Poi si sono viste le stesse scene da parte dei calciatori anche nei confronti di Mazzarri, che ha commesso l’errore di non arrivare con la mano pesante ma di voler ottenere il consenso dei giocatori, che hanno continuato a sfarfallare fino all’arrivo di Calzona. Avevo fiducia in Calzona perché i primi allenatori hanno spesso nei secondi l’arma segreta per conquistare i giocatori, ma anche qui non si sono visti grossi cambiamenti fino a questo momento. Il Napoli ha perso Osimhen nel momento più difficile per gli impegni in Nazionale, ma adesso non basta neanche lui. Sta succedendo al Napoli tutto ciò che succede da sempre ai club non abituati a vincere che, dopo aver conquistato lo scudetto, l’anno dopo vivono un dramma sportivo, come accadde anni addietro anche al mio Bologna, che pagò il momento di gloria che, non gestito adeguatamente, può portare alla rovina. Da cosa ripartire per programmare il futuro? Bisogna ripartire liberando il campo di giocatori anche importanti: c’è anche da fare un sacco di soldi, non è quindi una disgrazia per la Società. Il ricambio forte è utile – al di là del ritorno economico – proprio dal punto di vista sportivo, come dimostra quanto accaduto quando due anni fa si rinunciò ad Insigne, Mertens e tanti altri senatori: è inevitabile fare così, anche la Juve sta mettendo in campo tanti giovani calciatori e gettando le basi di un futuro importante”.

Factory della Comunicazione