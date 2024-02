CdS – Il Napoli è ancora padrone del suo destino, e l’Europa League è più alla portata

Il Napoli è chiamato stasera al recupero di campionato contro il Sassuolo, ore 18,00 al Mapei Stadium, ma più in generale è chiamato a puntare se non alla Champions, almeno all’Europa League, probabilmente più alla portata come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il Napoli è padrone del proprio destino, può alleggerirlo e persino orientarlo, offrendosi prospettive che l’atmosfera cupa quasi non scorge: il Bologna (al quarto posto) è una distanza siderale; l’Atalanta, che sta quinta, giocherà poco più tardi a San Siro con l’Inter; però l’Europa League, che per chi è campione d’Italia sembra un palliativo, può almeno attenuare l’amarezza, non la delusione, che rimane ad oltranza. Ma per sentirsi legittimato a credere in qualcosa, per non dover poi concentrare esclusivamente sul Barcellona le proprie ambizioni, Calzona ha bisogno di un successo che arricchisca la classifica ed avvicini alla Fiorentina (adesso a quattro punti) e soprattutto affianchi la Lazio. E in questa dimensione insospettabile, divenuta poi persino insperata, Calzona avrebbe modo comunque di posare la prima pietra per azzardare, ma in silenzio, ambizioni che sembrano appartenere all’impossibile: «Noi abbiamo il dovere di credere in noi stessi. Abbiamo cominciato a rimettere ordine in certe cose ed è il momento di fare risultato. Senza procedere con i calcoli, si vada avanti di partita in partita». Con l’orgoglio e la dignità di chi a febbraio scorso viveva un’esistenza meravigliosa: ma quella è un’altra storia. Anzi, la Storia”.

