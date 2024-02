CdS – Due azzurri salteranno sia il Sassuolo che la Juve

Il campionato entra nel vivo, e c’è bisogno dell’apporto di tutti affinchè non risulti una stagione totalmente fallimentare per il Napoli, che punta al quarto posto Champions, che però si allontana sempre di più. Gli azzurri sono tutti disponibili, tranne due, Cajuste e Ngonge, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Cyril Ngonge non è stato convocato per la partita di Reggio Emilia con il Sassuolo: ma questa era una certezza già lunedì. Ieri, però, si è aggiunto un altro forfait: anche Jens Cajuste non sarà al Mapei a causa di un problema muscolare accusato al rientro dalla trasferta di Cagliari. I due giocatori, considerando che martedì 12 marzo è in agenda il decisivo ritorno degli ottavi di Champions con il Barcellona in Catalogna, salteranno per cominciare anche la sfida di domenica con la Juventus al Maradona, e poi si vedrà. Ngonge, fermato dopo il Genoa inizialmente da un trauma a un ginocchio e a seguire da qualche noia muscolare, ha lavorato in palestra anche ieri; Cajuste, invece, s’è limitato a un ciclo di terapie. I rispettivi recuperi saranno gestiti con grande cautela verso la Champions; grandissima nel caso del centrocampista olandese, considerando l’esclusione dalla lista Uefa di Zielinski e le condizioni di forma non ancora brillanti di Traore”.

Factory della Comunicazione