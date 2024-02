Al Mapei con Di Lorenzo: non per cuore, ma per “numeri”

Di Lorenzo è una presenza decisiva, fondamentale da quattro stagioni e mezzo ed oggi riprenderà il suo posto in campo dopo l’assenza per squalifica a Cagliari. Non sembra si tratti solo di una questione di cuore, ma anche di “freddi” numeri. Scrive Il Corriere dello Sport: “Nelle ultime tre stagioni, iniziando a contare dal 2021-2022, con Di Lorenzo in campo la squadra ha vinto il 64% delle partite in campionato (60 su 94), con una media di 2,1 punti; mentre senza la percentuale di vittorie scende in picchiata al 29% (2 su 7), con una media punti di 1,3. Qualcosa vorrà pur dire, no? Il cuore non mente. Figuriamoci i numeri. E non è un caso che tutti gli allenatori conosciuti sin da quando ha messo il piede a Napoli, nel Napoli, lo abbiano impiegato fino allo sfinimento: 163 presenze in campionato, 218 in totale. Una macchina da calcio, il prototipo dell’atleta perfetto ma anche un uomo che, come tutti i colleghi, sta provando a venire fuori da un momento buio come mai, considerando che sulla maglia esibisce lo scudetto.”