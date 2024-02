Sassuolo/Napoli: le ultime dal primo allenamento di Bigica

Bigica, neo allenatore del Sassuolo, ieri ha diretto il suo primo allenamento ed ha valutato le condizioni dei suoi in vista della gara di domani. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, oltre all ‘infortunato di lungo corso, Berardi e allo squalificato Boloca, anche Ruan Tressoldi è in dubbio per la partita contro il Napoli. In più, Kumbulla non è ancora al 100% ma sarà a disposizione del tecnico e potrebbe anche trovare l’esordio, da capire eventualmente se dal 1′ minuto o se a gara in corso, mentre è in dubbio anche la presenza di Martin Erlic, che ha saltato le ultime due sfide per infortunio, è sulla via del recupero ma non è ancora detta l’ultima parola. Out sicuramente Mattia Viti per quella che diventa a tutti gli effetti una vera e propria emergenza per il pacchetto arretrato, contro Osimhen e compagni.

