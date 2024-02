Nicola Mora, ex Napoli: “Se fossi Lindstrom ci rimarrei molto male. Ma sfrutterei questa rabbia per sfogarla poi in campo”

Nicola Mora, ex calciatore del Napoli, ha parlato alla trasmissione ‘InterVallo Napoli’.

Quindi il Napoli si trova alle prese con un chiaro problema mentale? “Confermo, i giocatori si sono un po’ persi e ci sarebbe bisogno di una scossa per riaccendere il fuoco. Ed è anche normale che, in situazioni come queste, ognuno dei giocatori provi anche a risolverla da solo con una giocata, che se ti va bene e la tua squadra vince, tutti si scorderebbero un po’ dei problemi che ci sono e il singolo si sentirebbe un po’ il salvatore della patria. Anche se non è proprio l’atteggiamento giusto in situazioni così delicate, e cioè mettere il singolo davanti al collettivo”.

Un pensiero su Lindstrom e sulla questione terzino sinistro. “Se fossi Lindstrom e so di dover partire titolare, salvo poi ritrovarmi in panchina perché mi viene preferito un altro giocatore, ci rimarrei molto male. Ma sfrutterei questa rabbia per sfogarla poi in campo, provando a contribuire in bene nelle gare restanti della stagione. Conosciamo le qualità del danese e sappiamo quanto bene potrà fare a Napoli. Sulla questione del terzino sinistro, ora a Mario Rui e Olivera si è aggiunto anche Mazzocchi, che può adattarsi sia a destra che a sinistra e l’ha egregiamente dimostrato nella sua passata esperienza a Salerno. A me piace molto Olivera, ha gamba, spinta e molta proposizione in attacco”.