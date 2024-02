Champions – Da oggi in vendita il settore ospiti di Barcellona/Napoli (Fase 1)

Per la gara Barcelona vs Napoli, valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 12 marzo 2024 alle ore 21:00 (ora locale), la SSC Napoli comunica che dalle ore 10.00 di martedì 27 febbraio 2024 e fino alle ore 23:59 di lunedì 4 marzo 2024 sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto nel settore ospiti dello Stadio Montjuic. La procedura di acquisto del voucher potrà essere svolta sul sito di TicketOne al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50053/90600215/barcellona-vs-napoli-uefa-champions-league

La procedura genererà un documento pdf (voucher) che il tifoso riceverà via e-mail. Ricordiamo che tale documento non costituisce titolo valido per l’accesso allo Stadio.

Entro il giorno antecedente l’evento, l’acquirente riceverà all’indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione sul sito di Ticketone una e-mail contenente il titolo per l’accesso allo Stadio in pdf. In caso di mancata ricezione della suddetta e-mail, si prega di contattare l’indirizzo e-mail [email protected]

Si ricorda che l’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente tramite esibizione del titolo originale stampato o da smartphone in formato pdf. Non sarà consentito l’accesso a chi esibirà il titolo in altre modalità e formati.

FASI DI VENDITA

FASE 1 – PRECEDENZA ABBONATI FULL 23/24

Dalle ore 10:00 di martedì 27 febbraio 2024 e fino alle ore 10:00 di giovedì 29 febbraio 2024 la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2023/24 che hanno acquistato un abbonamento di tipologia FULL (23 gare), i quali potranno usufruire della precedenza sull’acquisto del biglietto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, utilizzando il numero della Fidelity Card sulla quale è caricato l’abbonamento 2023/24 come codice di sblocco per accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone.

Si ricorda che non sarà possibile intestare il voucher, e di conseguenza il biglietto valido per l’accesso all’impianto, ad una persona diversa dal titolare dell’abbonamento FULL (23 Gare) caricato sulla Fidelity Card utilizzata per l’acquisto del biglietto.

PREZZO DEL BIGLIETTO

Il prezzo del biglietto, spettante al Barcellona e dallo stesso determinato a propria insindacabile discrezione, è di € 54,00 cui aggiungere la commissione di servizio per la transazione on line.

Fonte: SSC Napoli