CdS – I “100 milioni” di pensieri che potrebbero arrivare dall’Europa pesano sulla testa di Calzona

Il nuovo tecnico del Napoli, Francesco Calzona, si è ritrovato una bella gatta da pelare, non c’è che dire, con una squadra flaccida nella testa, e l’obiettivo Europa da centrare in un modo o nell’altro. I soldi in arrivo dall’eventuale qualificazione Champions, e dal Mondiale per Club sono tanti e De Laurentiis non vuole rinunciarci, me nemmeno scaricarne la responsabilità sul suo allenatore appena arrivato. Il Corriere dello Sport scrive: “ Visto che il calcio non è mai stato un istituto filantropico, magari neppure con i mecenati, ora che gli affari si chiamano business, il problema si dilata fin dentro le casse: l’Europa, preferibilmente la Champions sia chiaro, è una forma di ricchezza irrinunciabile, almeno quanto il Mondiale per club del 2025. Mettendo assieme i passaporti, ci sono 100 milioni di (cattivi) pensieri che frullano nella testa di Adl, che certo non possono essere “addebitati” a Calzona, arrivato appena sette giorni fa, e che comunque rappresentano un tormento esistenziale. Qua si fa il futuro, pure con il prestigio, e il Napoli non ha intenzione di starsene con le mani in mano da una domenica all’altra, trascorrendo i martedì, i mercoledì o i giovedi a guardare la tv e a rovinarsi il fegato: avendo girato il Vecchio Continente in lungo e in largo dal 2010, per riempire l’orizzonte e provare a sentire anche il tintinnio dei danari, bisogna passare in analisi e risolvere quelle contorsioni mentali”.

Factory della Comunicazione