CdS – Calzona dovrà aspettare ancora per la settimana (quasi) tipo di allenamento

I pensieri sono sicuramente tanti per Francesco Calzona specie dopo il pareggio di sabato contro il Cagliari, ma lui, appena arrivato, ha bisogno di trovare il proprio equilibrio coi calciatori per poterli allenare e preparare al meglio. Finora non ci è riuscito, e non succederà nemmeno stavolta, col recupero col Sassuolo che incombe, come scrive il Corriere dello Sport. “Calzona s’è potuto concedere due rifiniture, alla vigilia del Barcellona, una seduta con chi non aveva giocato in Champions League al giovedì mattina, un allenamento vero al venerdì, una ritoccatina agli schemi e alle palle inattive sabato; e poi ieri ha ricominciato con quelli che a Cagliari hanno guardato, e stamani non potrà affondare, essendo vigilia del Sassuolo, e neanche dopodomani; magari a 48 ore dalla Juventus avrà la possibilità di immergersi nelle proprie certezze. Per la settimana (quasi) tipo, converrà aspettare la prossima, che pure sarà corta, perché contro il Torino il Napoli dovrà anticipare. «Io ho parlato con i ragazzi, che sono stati disponibili. I problemi non si risolvono dalla sera alla mattina ma noi nella situazione in cui ci troviamo non possiamo pensare esclusivamente al Barcellona. Dobbiamo procedere di partita in partita, vincerne quanto più possibile e poi verificare dove saremo. Inutile fare previsioni, noi vogliamo arrivare il più lontano possibile. E finché l’aritmetica non ci condannerà, noi aspireremo sempre all’obiettivo più importante. Anche se è difficile». Perché pure l’utopia può rappresentare una amabilissima tentazione: psicologia spicciola, che può essere d’aiuto”.

