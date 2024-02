Annus horribilis: sembra che Kvara lo stia pagando più di tutti

Annus horribilis. L’annata è pessima per il Napoli e l’emblema della difficoltà e del non ritrovarsi lo si legge sul viso, in maniera evidente, di Khvicha Kvaratskhelia. Come se il georgiano “pagasse più degli altri”. Ne scrive La Gazzetta dello Sport: “Un anno nero per Kvaratskhelia e il Napoli: un andamento che incide in maniera decisa sull’umore del calciatore georgiano che ha perso il sorriso. Non c’è più la leggerezza dello spunto, quel piacere naturale e sublime di cercare ovunque il colpo a effetto, come in era spallettiana. Khvicha soffre perché spesso va all’uno contro tutti e finisce per pagare per tutti. Ma è chiaro che qualcosa non va. […] Con Spalletti faceva la differenza negli ultimi trenta metri, ora è spesso costretto al tiro della disperazione da lontano, perché è l’unico che si prende la responsabilità di fare qualcosa, rischiando pure la brutta figura. Le ingerenze del suo agente cominciano a essere tante, con tempistiche fastidiose. Chissà se anche lui, in estate, faceva parte del famoso gruppo degli scontenti in casa Napoli. Difficile da credere, visto il carattere schivo e riservato. Mancano tre mesi e tutti sanno che De Laurentiis e l’entourage dovranno incontrarsi per parlare di rinnovo, che senso ha ritornarci ora, in un momento negativo per il Napoli e di grande difficoltà per lo stesso Khvicha, sostituito nelle ultime due gare dopo prove mediocri? La sensazione è che Jugeli voglia mettere pressione al Napoli, con modi da rivedere. Oggi tutti dovrebbero pensare solo al campo, se il Napoli è in caduta molto dipende anche dalle difficoltà di Kvara: ha perso l’effetto sorpresa e viene sistematicamente triplicato”.

