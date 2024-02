Ventura analizza il momento del Napoli: “Ha perso sicurezza e compattezza”

, nel corso della trasmissione, è intervenuto, allenatore: “A volte si pensa che il calcio sia fatto di figurine, ma è fatto di giocatori che hanno diverse personalità, diverso carattere e diversa qualità. A Napoli tutto quello che è successo è chiaro perché è impensabile che la squadra campione d’con 20 punti sulla seconda possa perdere identità ed essere a 30 punti dalla prima. Perché è successo? E’ evidente ed è inutile cambiare gli allenatori. I giocatori non è facile recuperarli e la gara di ieri è emblematica. Ilha perso identità,è diventato anonimo,gira palla senza avere il coraggio di fare un’imbucata e tutto questo è successo perché hanno perso sicurezza. E’ venuto meno qualche consiglio infrasettimanale e non farei una colpa ache è appena arrivato, ma per chi ha vissuto l’annata scorsa, nessuno ma davvero nessuno poteva pensare di vedere devastata una squadra così bella in questa maniera. Di colpevoli ce ne sono più di uno, oggi bisogna cercare di recuperare compattezza perché non vedo neanche più quella. E’ venuta a mancare collaborazione tra i giocatori e quindi l’obiettivo deve essere recuperare l’unione, la compattezza ed i giocatori che fanno la differenza.ha vistocome la possibilità di entrare dalla porta principale per allenare inda primo, o almeno penso. Tutti quelli che fanno calcio sapevano in che condizione si trovasse ile che uno dei problemi, forse il primo, è mentale. Purtroppo c’è un dato di fatto: se ilnon va innella prossima stagione il problema dal punto di vista economico sarebbe terribile. Una squadra come il, che è stata perennemente in, non andarci l’anno prossimo sarebbe un danno. Risolvere i problemi adesso non è possibile, si deve però provare ad attenuarli. Ilpure sta vivendo una situazione che non aveva messo in preventivo ed è difficile uscirne. Oltre a cambiare allenatore, deve cambiare modo di pensare perché è cambiato l’obiettivo.è uno di quegli allenatori che subentrando ha fatto sempre bene“.