Ranieri sollevato dopo il punto col Napoli: “Non vogliamo lasciare a cuor leggero la Serie A”

Il Cagliari di Ranieri ha ottenuto un punto prezioso ieri contro il Napoli, che ha sollevato anche mister l’allenatore dal pensiero di essere nella zona bassa della classifica. Il Corriere dello Sport scrive: “«Ho detto ai ragazzi che a Udine è iniziato un nuovo campionato per noi. Dobbiamo dimostrare ai nostri tifosi ma anche a noi stessi che non vogliamo lasciare a cuor leggero la Serie A». Lo scossone del pericolo dimissioni ha fatto scattare un campanello d’allarme nello spogliatoio del Cagliari ed è stato lo stesso Claudio Ranieri a confermare come, dalla gara in Friuli, qualcosa è cambiato.

LA RINCORSA. Serviva un repentino cambio di direzione e di mentalità. E la salvezza passa anche per gare di lotta e sofferenza come quella di ieri alla Unipol Domus. Che ha permesso ai rossoblù di portare a casa un punto più che prezioso. Non solo nell’ottica della classifica ma soprattutto del morale di una squadra che, al secondo risultato utile consecutivo, spera di aver imboccato, finalmente, la strada giusta. Anche perché all’orizzonte ci sono la trasferta di Empoli e la gara interna contro la Salernitana che il Cagliari non può assolutamente fallire. «Sono d’accordo: contro il Napoli abbiamo fatto la partita più convincente della stagione. La gara era molto difficile e i ragazzi sono riusciti ad interpretarla molto bene. Peccato per quella disattenzione che ha portato il Napoli a segnare il gol del vantaggio. Ed è stato un bene per noi che non siano riusciti a chiudere la partita, ma onestamente non meritavamo di perdere questa sfida. Per questo sono orgoglioso dei miei giocatori». Non era certo semplice, anche perché il Cagliari degli ultimi tempi non poteva arrivare all’appuntamento con il favore del pronostico. Ci voleva una scossa dopo quella del post Lazio e qualcosa si è mosso. «Il Napoli resta una grandissima squadra e noi abbiamo fatto una grandissima prestazione fino al loro gol. Poi abbiamo lasciato qualche spazio e in quel momento il pubblico è stato fondamentale perché ci ha sostenuto fino alla fine»”.