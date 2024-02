RIVIVI IL LIVE Cagliari-Napoli 1-1: Luvumbo beffa gli azzurri ma per Calzona l’impresa è sempre più ardua

FINE DELLA PARTITA

96′ e 30” Fischio finale, a Cagliari si consuma la beffa nei secondi finali, mettendo a nudo i problemi del Napoli dentro una stagione dove tutto gira nel verso sbagliato, per il Cagliari un punto d’oro per la salvezza

96′ Rete del Cagliari: Luvumbo acciuffa il pareggio su clamoroso errore di Juan Jesus che legge male dalla distanza un lungo traversone con Meret in ritardo nelle uscite

95′ Conclusione di Lobotka dalla distanza che termina di poco a lato

94′ Occasione per il raddoppio con la conclusione ravvicinata di Simeone, palla in calcio d’angolo con l’intervento di Scuffet

90′ Vicino al raddoppio il Napoli: ripartenza con Lindstrom che difende palla, recupera Simeone che serve Cajuste, lo svedese vede l’inserimento di Politano che penetra in area ma conclude di poco a lato. 6 minuti di recupero

86′ Ammonito Deiola per fallo su Anguissa

85′ Doppia sostituzione nel Napoli: escono P. Mazzocchi e Osimhen, entrano Ostigard e G. Simeone

79′ Doppio cambio nel Napoli: escono Raspadori e Zielinski, entrano Lindstrom e Cajuste

76′ Doppio cambio nel Cagliari: escono Pavoletti e Augello, entrano Petagna e Oristanio

74′ Tiro centrale dalla distanza di Deiola, per Meret nessun problema

72′ Sostituzione nel Napoli: esce Kvaratskhelia, entra Politano

68′ Ammonito Nandez per proteste

67′ Cancellata per fuorigioco una clamorosa doppia occasione per Osimhen con un doppio palo.

66′ Gooooaaaalll del Napoli: Raspadori ruba palla ad Augello sulla destra, avanza e crossa per il libero Osimhen che insacca in rete di testa

65′ Colpo di testa di Osimhen sugli sviluppi di un calcio d’angolo, palla centrale, nessun problema per Scuffet

61′ Triplo cambio nel Cagliari: esce Jankto, Lapadula e Gaetano, entrano N. Viola, Zappa e Pavoletti

48′ Ammonito Luvumbo per spinta plateale a gioco fermo su Raspadori

46′ Calcio d’inizio del Napoli

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

50′ Fine Primo Tempo

49′ Altro cross pericoloso di Luvumbo su palla recuperata da Mina, ma Meret esce e blocca rasoterra

45′ 4 minuti di recupero

42′ Occasione per il Cagliari: traversone centrale per Lapadula controllato da Juan Jesus, esce Meret che scontrandosi ricade male, lasciando la porta sguarnita, Luvumbo di testa non riesce a concludere in rete, mettendo la palla a lato

35′ VAR: rete annullata per fuorigioco di Lapadula che disturba lo stacco aereo di Rrahmani

32′ Rete del Cagliari: punizione dalla destra calciata da Gaetano, stacco di Rrahmani che mette la palla nella propria porta

28′ Prima conclusione del Napoli: Raspadori dalla distanza, Scuffet si distende in tuffo e devia

24′ Altro cross dalla sinistra di Luvumbo che trova sul secondo palo Lapadula, libero di colpire di testa, Meret neutralizza in due tempi

23′ Cross pericoloso di Luvumbo, prima Juan Jesus poi M. Olivera mettono la palla in calcio d’angolo

16′ Occasione per il Cagliari: scatta sulla sinistra Luvumbo che crossa al libero Jankto che di testa mette la palla sul fondo

1′ Calcio d’inizio del Cagliari

PRIMO TEMPO

Divise: Cagliari in maglia rosso-blu divisa a metà, calzoncino e calzettoni blu con inserti rossi, portiere in completo azzurro. Napoli in completo bianco con il tricolore sul petto e Vesuvio stilizzato, portiere in completo giallo.

Capitani: Deiola e Rrahmani.

In tribuna, presente il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, squalificato per la trasferta sarda.

Fonte: 10maggio87.it

Arbitro: Pairetto (Nichelino), Guardalinee: L. Rossi – Mastrodonato, IV Uomo: Gualtieri, VAR: Marini, AVAR: Di Paolo

A cura di Domenico Rusciano