Opta Paolo: in Europa solo Kane meglio di Osimhen

È tornato dopo il lungo periodo in Coppa d’Africa e ha già messo a segno due reti. Sono mancati al Napoli i gol di Victor Osimhen, ma in questo rush finale non si può appoggiare tutto sulle spalle del nigeriano. La squadra azzurra deve ritrovare gioco e certezze, però sembra che Francesco Calzona stia riportando i partenopei sulla strada giusta. Certo, si potrebbe dire che finora il Napoli sia stato in letargo, dal punto di vista tattico e mentale, per cui non è facile rimetterli subito in sesto. Ad ogni modo, c’è un dato incredibile che fa capire quando Osimhen sia efficace di testa, tanto da avvicinarsi a un fuoriclasse come Harry Kane. “Dalla sua stagione d’esordio in Serie A (2020/21) solamente Harry Kane (24) ha segnato più gol di testa di Victor Osimhen (18) nei cinque principali campionati europei. Torre”. Statistica riportata da Opta Paolo tramite un post pubblicato sul profilo X. Questo fa capire come il nigeriano sia diventato una sentenza in area di rigore.

