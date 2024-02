La notizia peggiore non è il risultato

Cagliari e Napoli pareggiano 1-1 nella partita valevole per la giornata numero ventisei del campionato italiano di Serie A, disputato alla Unipol Domus della città sarda. Al vantaggio degli ospiti con Osimhen al minuto numero sessantasei di gioco, replica Luvumbo al 96′. In classifica gli azzurri sono al nono posto con 37 punti, mentre i rossoblù agganciano Sassuolo e Verona a quota 20 in diciassettesima posizione. Un pareggio che serve a poco alla compagine di Francesco Calzona.

I partenopei, pur non incantando, stavano portando a casa la vittoria a Cagliari. Sono stati puniti da una ingenuità difensiva, ma non solo. La sensazione è che quella partenopea sia tutto men che una squadra. Il Napoli ha avuto almeno un paio di clamorose occasioni per andare in rete, ma le hanno fallite non tanto per imprecisione, ma per egoismo.

Politano prima e Simeone dopo non hanno servito compagni meglio piazzati (lo stesso Simeone e Lindstrom) per tentare la gioia personale. Il Napoli sembra un insieme di individualità, lontano anni luce da quella compagine che, lo scorso anno, sembrava una orchestra perfetta in cui ognuno suonava anche per gli altri. Ed è questa la notizia più brutta per Calzona, più del pareggio. Il tecnico non ha una più una squadra…