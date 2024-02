Dazn – Ranieri: “Luvumbo lo sa che non mi piace come ha colorato i capelli!”

L’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, a fine gara ha analizzato la partita: “I ragazzi sono stati molto diligenti e determinati. Il Napoli è una grande squadra e non volevamo farli ripartire in contropiede. Nel secondo tempo hanno sfruttato una nostra indecisione e hanno trovato il gol, ma poi ci hanno lasciato la possibilità di pareggiare anche perchè non hanno sfruttato le due grosse occasioni che avevano creato. No, non ho coccolato Luvumbo, ci penserò in settimana. Lo sa bene che non mi piace come ha colorato i suoi capelli. Ora cominceranno una serie di partite fondamentali per noi e dobbiamo cambiare marcia soprattutto in trasferta. In merito alle dimissioni, ero convinto al 99,99% di farlo. Lo spogliatoio mi ha chiesto di restare e lottare con loro per non retrocedere. In tanti anni di calcio non mi era mai successo e quindi sono rimasto”.

