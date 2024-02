Corbo (Repubblica) pone un quesito importante sul futuro del Napoli, “ADL deve decidere”

Il Napoli da inizio stagione sembra non essere più quello di un anno fa, quando trionfava in Italia e in Europa (fino ai quarti di Champions League), che aveva un allenatore ed un direttore sportivo che garantivano compattezza e forza. E proprio in merito ai dirigenti azzurri che si occupano del mercato del Napoli che parla Antonio Corbo sulle pagine di Repubblica, ponendo un quesito ben preciso a De Laurentiis. “Ripensandoci, una leggerezza? Ci si è messo poi con perfido tempismo il più cordiale nemico di De Laurentiis. In una intervista Spalletti indica fra i probabili convocati due ex del Napoli, Gaetano, che ora gioca e Folorunsho è una belva”, queste le sue parole. Folorunsho, preso, ceduto al Bari, ripreso e ancora ceduto in prestito, è il più apprezzato titolare del centrocampo del Verona.

Sottovalutati, rottamati, felicemente riciclati altrove. Un mercato davvero sfortunato. Se il Napoli è solo nono con 29 punti in meno dello scorso anno dopo 24 partite le colpe non sono forse da caricare come croci sulla schiena di Rudi Garcia e Walter Mazzarri.

Chi è il direttore dell’area tecnica con poteri adeguati. L’Inter vola in vetta con Beppe Marotta, che nasconde anche le carenze di una presidenza cinese astratta e di limitate risorse, ma assicura armonia interna ed efficienza di tutti i reparti. Funziona tutto.

Come l’anno scorso con Spalletti e Giuntoli, il manager che ha risollevato la Juve. Il Bologna è la squadra del momento, ma il canadese Giuseppe Saputo detto Joey presidente dal 2015, si avvale ora di Giovanni Sartori, strappato all’Atalanta. Sartori a sua volta ha uno staff di 14 collaboratori per scouting e mercato. De Laurentiis deve decidere: prosegue da solo con la collaborazione di Meluso, Sinicropi e il capo scouting Micheli o si affida ad un manager di provata abilità come nei club che vanno forte?”