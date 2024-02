Zielinski, nonostante l’addio per Calzona il polacco è una risorsa

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nel colloquio a Castel Volturno fra Aurelio De Laurentiis e Francesco Calzona è stato toccato il tema relativo a Piotr Zielinski, fra i più sbiaditi della rosa ed in procinto di salutare al termine della stagione dopo otto anni. Escludere il polacco dalla lista Champions in favore di Traoré, il cui riscatto è tutto da stabilire, è parsa una motivazione carente, considerando anche la qualità del polacco a cui si è deciso di fatto di rinunciare in un’occasione così delicata come gli ottavi.

Factory della Comunicazione

Calzona conosce bene il centrocampista e, in altra situazione, non avrebbe esitato a renderlo titolare. La dimensione emotiva e il grado di coinvolgimento sono ovviamente dei criteri imprescindibili nei ragionamenti del tecnico, che l’ha sottolineato anche dopo la sfida col Barcellona. Zielinski resta ovviamente una risorsa per quanto fatto in otto stagioni con la maglia azzurra e regalarsi un finale degno del percorso fatto insieme sembra la scelta più giusta. D’altronde, l’addio è un futuro condiviso con altri membri della rosa, e non solo. Deve prevalere l’interesse comune, che adesso è risalire, insieme. Un aspetto che a De Laurentiis di certo non sfugge.