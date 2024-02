Specchia: “Zielinski mai decisivo nelle ultime stagione, ecco cosa farei”

Paolo Specchia, allenatore, ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Non so quanto Zielinski potrà dare al Napoli ancora. Il polacco, con la sua qualità, potrebbe incidere e decidere più di quanto non faccia Cajuste, ma Piotr non è stato mai davvero decisivo, in queste ultime stagioni: non punterei su di lui come salvatore della patria, ci sta che resti fuori. C’è un eccessivo utilizzo del fraseggio arretrato in fase di ripartenza: l’uscita dal basso, solo per mera sorte, non ha visto il Napoli impallinato dal Barcellona. Alla lunga, tenere Kvara e Osimhen in campo più degli altri diventerà una necessità. L’allenatore deve essere imparziale, ma nei fatti conta chi ha qualcosa in più. Qualche volta, chi è più forte non lo cambi neanche se sta così così. Se Osimhen fosse uscito prima, il Napoli avrebbe perso 1-0, non dimentichiamolo“.

