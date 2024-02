Serie A, Sassuolo-Empoli 2-3: i toscani vincono all’ultimo respiro!

Finisce con un pirotecnico 3-2 per l’Empoli il primo anticipo del sabato della ventiseiesima giornata di Serie A. Eroe del match è Simone Bastoni che regala al 95′ la vittoria agli uomini di Davide Nicola inguaiando sempre di più il Sassuolo, ora terzultimo a 20 punti insieme al Verona.

Alla squadra toscana bastano appena dieci minuti per portarsi in vantaggio con Luperto: l’ex difensore del Napoli è bravo a correggere in rete una punizione battuta da Marin. Il Sassuolo prova a scuotersi ma il punteggio non cambia. La ripresa è scoppiettante: ci pensa Pinamonti a trasformare il rigore che pareggia i conti per i neroverdi. Dopo dieci minuti sono ancora gli ospiti a portarsi avanti, sempre su penalty grazie a Mbaye Niang (terzo centro consecutivo dal dischetto per l’ex Milan).

Dopo un’occasione sprecata proprio da Niang per mettere in cassaforte il match, il Sassuolo trova il 2-2 grazie a Ferrari, abile ad insaccare di testa alle spalle di Caprile una punizione di Bajrami. Tutto qui? Assolutamente no: ad un minuto dalla conclusione del recupero arriva il gol da tre punti, con l’ex Spezia Bastoni che beffa Consigli su punizione.

Grazie al successo odierno, l’Empoli sale a quota 25 e si porta momentaneamente fuori dalla zona calda. Notte fonda per i padroni di casa, attesi ora dal recupero contro il Napoli dove saranno costretti a rinunciare a Boloca (diffidato, è stato ammonito), oltre ad un Dionisi la cui panchina è sempre più appesa ad un filo.

Di seguito il tabellino del match (fonte calciomercato.com):

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca (46’ Bajrami), Matheus Henrique; Volpato (68’ Mulattieri), Thorstvedt (88’ Defrel), Laurienté (88’ Racic); Pinamonti. All. Dionisi.

Empoli (4-3-3): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace (87’ Destro); Kovalenko (80’ Bastoni), Marin, Maleh; Cancellieri (87’ Pezzella), Cerri (54’ Niang), Cambiaghi (87’ Bereszynski). Allenatore: Davide Nicola

Marcatori: 11’ Luperto (E), 54’ Pinamonti (rig. S), 63’ Niang (rig. E), 77’ Ferrari (S), 90’ + 3 Bastoni (E)

Assist: 11’ Marin (E), 77’ Bajrami (S), 90’ + 3’ Marin (E)

Arbitro: Sig. Aureliano di Bologna

Ammoniti: 9’ Boloca (S), 54’ Ismajli (E), 56’ Cancellieri (E), 90’+3’ Bastoni (E)