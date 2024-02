Di nuovo fermo Osimhen, dopo la rifinitura di oggi si scioglieranno i dubbi

Un tour de force e l’infermeria che si riempie. Il Napoli di Calzona si prepara alla trasferta di Cagliari con alcuni dubbi in attacco. Victor Osimhen ieri ha svolto una seduta di lavoro differenziata, a causa di un leggero stato influenzale che ne ha suggerito un impiego part-time. Il bomber mascherato si è limitato ad un allenamento blando in palestra. La sua presenza comunque non dovrebbe essere in dubbio per la trasferta in terra sarda. Molto dipenderà dalla seduta di rifinitura che il Napoli sosterrà domani a Castel Volturno e dalle scelte del tecnico anche in vista di un possibile turnover.

Copia-incolla anche per gli altri due attaccanti alle prese con qualche noia muscolare. Politano e Ngonge avevano marcato visita, ma stanno provando a recuperare dai rispettivi acciacchi. Il primo sembra sulla via del completo recupero. Ngonge invece, anche ieri, ha svolto un allenamento differenziato e sta provando a recuperare in extremis per strappare almeno una convocazione in vista della sfida in terra sarda. A centrocampo, Calzona si affiderà ai suoi pretoriani Lobotka ed Anguissa mentre sul fronte sinistro è bagarre.

In tre per una maglia con Zielinski che sembra in pole position, traorè che ha destato una buona impressione quando chiamato in causa mercoledì scorso nella sfida con il Barcellona e Cajuste che – in questo momento – sembra partire leggermente attardato rispetto ai primi due. In difesa, davanti Meret , Mazzocchi prenderà il posto sulla destra dello squalificato Di Lorenzo , mentre al centro del pacchetto arretrato scalpita Natan per ritrovare una maglia da titolare. Calzona sta facendo valutazioni anche di natura psicofisica del gruppo considerando che gli azzurri dovranno giocare 3 partite in otto giorni.