Osi trascinerà il Napoli fino a fine stagione, basta la sola sua presenza per smontare le difese avversarie

Il Napoli di Calzona avrà un punto fermo fino a fine stagione, la presenza i Victor Osimhen, che tornato alla Coppa ‘Africa, non avrà ora altri impegni fino al termine di questa stagione iniziata e proseguita non proprio sotto i migliori auspici. E si sa, quando si tratta i Osimhen, basta la sola presenza per smantellare le difese avversarie, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “Sulla stagione nera del Napoli pesa tantissimo l’assenza prolungata di Victor, arrivato finora a 9 reti in 19 partite totali. E non è un mistero che questo sia stato il grande rimpianto di Walter Mazzarri, che sognava una squadra trascinata dai gol e le falcate della pantera nigeriana. E capitan Di Lorenzo mercoledì sera ha rincarato la dose, semmai ce ne fosse stato bisogno: «Osimhen? È un ritorno importante per noi, è un grandissimo campione. È tornato con la testa giusta, ci darà una mano in queste partite che rimangono». E una mano Victor la dà anche soltanto con la presenza in campo: da solo tiene in guardia una difesa intera, attaccando la profondità e creando spazi per i compagni. Ed è per questo che da mercoledì sera, tutta Napoli guarda al futuro con un cauto ottimismo”.

