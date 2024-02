Napoli, il quarto posto è ancora possibile, e Osimhen lo ha fissato come obiettivo primario

Il Napoli, al netto degli impegni che potrebbero proseguire in Champions League, deve puntare al quarto posto in classifica, per poter sperare di accedere il prossimo anno di nuovo alla maggiore competizione europea. Ovviamente col ritorno di Victor Osimhen sarà questo il suo obiettivo principale, come sottolinea La Gazzetta dello Sport. “E adesso il Napoli e Victor hanno una missione comune: chiudere alla grande questa stagione e tentare l’assalto al quarto posto. E fa niente se in estate le strade si separeranno, Victor è nato per competere e vive alla ricerca continua della vittoria. In campo e nella vita. Osimhen darà ogni briciolo di energia per aiutare il Napoli per far felici i suoi tifosi perché è così che si comportano i fuoriclasse. Contro il Barcellona ha segnato il sesto gol al Maradona nelle ultime sei sfide interne di Champions e in questa speciale classifica, dall’inizio della scorsa stagione, gli unici giocatori a segnare più gol in un determinato stadio nella competizione sono Haaland all’Etihad (12) e Mbappé al Parco dei Principi (9). Insomma, roba da numeri uno e oggi Victor si sente all’altezza dei grandi fuoriclasse del ruolo. Da tanti è considerato il miglior nove al mondo dietro Haaland, con cui magari comincerà a confrontarsi da vicino dalla prossima stagione. Ma il futuro del Napoli è adesso e ci si gioca tutto da qui a maggio. Gli scontri diretti con le rivali per il quarto posto sono quasi tutti al Maradona: la casa di Victor, almeno per i prossimi tre mesi. Il tempo giusto per trascinare Napoli nuovamente nell’Europa più nobile”.

Factory della Comunicazione