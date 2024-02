Le prime prove tecniche hanno restituito al Napoli un pizzico di fiducia in più per il futuro nonostante la sciagurata stagione agonistica condotta finora dai campioni d’Italia. Come riportato da il mattino, i tre cambi in panchina, del resto, sono la fotografia della crisi attraversata dal club che porta lo scudetto sul petto. L’arrivo di Calzona – subentrato a Mazzarri che a sua volta aveva sostituito Garcia – ha portato in dote un briciolo di ottimismo.

Calzona contro un avversario come il Barcellona ha mostrato carattere, nella gara 1 degli ottavi di Champions, e soprattutto con un allenamento e mezzo nelle gambe (e nella testa) dei giocatori. Non solo, ha subito messo in chiaro alcun concetti che dovranno essere come un mantra nello spogliatoio: collettivo, rispetto e meritocrazia.