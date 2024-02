Kvara potrebbe partire dalla panchina contro il Cagliari

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista:

“Calzona ha impattato ancora poco in questo Napoli. Per vedere la sua mano, dovremo aspettare. Ho comunque molta fiducia in lui, è umile e ha avuto grandi maestri. Ha tutti i presupposti per risultare simpatico e di livello. Di certo è fortunato: ha pareggiato con un solo tiro in porta azzeccato e ha ritrovato Osimhen al momento giusto, poco prima della sostituzione. Il Napoli ora può pensare con serenità al ritorno, dopo aver dato segnali di compattezza e di coraggio contro un Barça così forte. Nel primo tempo, sono stati impressionanti, mentre nel secondo sono venuti meno agonisticamente. Il Napoli poi ha ripreso coraggio, ma ho visto poco fino al gol di Lewandowski. Kvara? Azzecca solo qualche colpo, ma sta giocando davvero male. Deve stare calmo e arrabbiarsi al massimo con sé stesso e con nessun altro. Faceva bene Garcia a toglierlo in alcuni momenti e ha fatto benissimo Calzona a sostituirlo ieri. Il Napoli ha chiuso molto bene la partita e si è sentito più squadra. Ora con il Cagliari avremo la controprova: potrebbe e dovrebbe essere la gara svolta per riprendere quota, altrimenti sarebbe inguaribile. L’augurio è che riprenda a macinare punti, con Calzona che potrebbe far ruotare qualche giocatore. Non mi sorprenderebbe di vedere Kvara in panchina a Cagliari con Lindstrom titolare. Ma lo dico, credendoci già poco. Osimhen? Pesa tanto, ma se una squadra dipende da un solo giocatore, non è una squadra. Il Napoli ha problemi, ma deve risolverli il nuovo allenatore. Il giorno in cui gli azzurri torneranno a vincere senza il nigeriano, allora i problemi saranno davvero superati”.