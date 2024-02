Il dato statistico che ha sorpreso di più con il Barcellona è uno

Il Napoli, mercoledì sera si è ritrovato il Barcellona di Xavi che ha provato ad aggredirlo fin dagli spogliatoi e cercando di sfruttare il momento delicato che oggettivamente stava attraversando la squadra affidata da poco più di 24 ore a Calzona. Nonostante le difficoltà iniziali, nonostante la posta in palio ed il rischio di un tracollo, il tecnico è andato avanti per la sua strada. Ed ha avuto ragione. Come riportato da ilmattino il bilancio parla di un possesso praticamente alla pari rispetto ai blaugrana (49,1 %) con sei tiri dalle parti di ter Stegen. Uno di questi è andato a bersaglio grazie al solito Osimhen.

