“Allenare gli azzurri sarebbe il top”

Marek Hamsik ha perso la cresta ma non la sagacia. La capacità di essere pratico e concreto esattamente come gli riusciva magnificamente in campo. «L’ho tagliata, sì: senza cresta sto comodo, anche se la gente mi conosce per quella». Non esageriamo, ci sarebbero anche 11 stagioni e mezzo di Napoli dall’estate 2007 all’inverno 2019 – quello dell’addio a febbraio e dello sbarco in Cina – e soprattutto i record di presenze firmati con il club azzurro: in tutte le competizioni (520); in Serie A (408); nelle coppe europee (80). E per finire due Coppe Italia (2012 e 2014) e una Supercoppa italiana (2014). Gli è sfuggito lo scudetto. Non ha fatto in tempo. «È arrivato lo scorso anno e non l’ho sentito mio: l’ho sentito per la città, lo meritava da anni. Peccato per l’ultima stagione di Sarri, anche quella squadra meritava di vincerlo per il bel calcio e le emozioni che dava». Quella dei 91 punti e dell’albergo di Firenze. Era il 2018.