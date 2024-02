Serie A: Torino-Lazio 0-2, Europa lontana per Juric

Recupero della ventunesima giornata di serie A tra Torino e Lazio finisce con un secco 0-2 per la squadra di Maurizio Sarri, che cerca di rincorrere le quadre avanti in sé in classifica per giocarsi una posizione per l’Europa che conta. Guendouzi, il quale si sta rivelando l’uomo in più per i biancocelesti, e Cataldi sono i nomi sul tabellino. Europa che invece si allontana sempre di più per il Torino, così come la permanenza del suo allenatore Juric, il quale ha già detto che se non raggiungesse l’Europa la sua strada e quella del Torino si divideranno. I Granata non riescono, a dieci minuti dalla fine, ad approfittare dell’espulsione di Gila.

TABELLINO TORINO-LAZIO:

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (75′ Tameze), Lovato, Masina (85′ Pellegri); Bellanova, Ilic (55′ Ricci), Linetty (75′ Gineitis), Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj (46′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (80′ Casale); Isaksen (74′ Pedro), Immobile (55′ Castellanos), Felipe Anderson. All. Sarri

Arbitro: Federico La Penna

Gol: 51′ Guendouzi, 56′ Cataldi

Assist: Luis Alberto (L, 0-1), Luis Alberto (L, 0-2)

Ammoniti: Ilic, Linetty, Gila, Lovato