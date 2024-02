La moviola di Napoli/Barcellona – Zwayer senza problemi promosso dal Cds. I dettagli degli episodi

Dirige senza affanni Zwayer (Il Cds vota 6,5), sarà lui l’arbitro tedesco agli Europei di casa sua (a meno che Rosetti non ne convochi due). Fischia il giusto (25 falli), tiene una soglia alta, ecco perché valuta di gioco il contrasto Martinez-Osimhen sull’1-1. Giuste le valutazioni in area di rigore.

Recupero: 5’ (0’+5’)

REGOLARE

Protesta il Barcellona sul gol dell’1-1 di Osimhen ma, come detto, è regolare: Osi è in gioco sul passaggio di Anguissa, si libera di Martinez in maniera regolare.

NO RIGORE

Tocco verso l’area di Yamal, davanti a lui Olivera tocca il pallone con il braccio destro, Zwayer fa ampi gesti che non c’è nulla: vicino all’azione, coglie bene sia il fatto che il braccio sia in posizione congrua, parallelo al corpo, senza aumentare il volume, ma soprattutto che il tutto avviene fuori area (il che mette fuori causa il VAR). Ancora: punizione di Gündogan, Politano con il tricipite sinistro attaccato al corpo. Si prosegue.

DISCIPLINARE

Un solo cartellino giallo nel primo tempo, corretto: De Jong interviene da dietro, in scivolata, su Di Lorenzo, fermando un’azione potenzialmente pericolosa (siamo in ripartenza). Manca un giallo per Juan Jesus: chiaro step on foot su Lewandowski, evidentemente in Europa vigono disposizioni differenti.

VAR: Dankert (Ger) 6 Non deve sprecarsi troppo.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS