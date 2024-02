“Il Napoli può superare il turno. Kvara? Gesto irrispettoso, ma…”

Luca Marchetti, giornalista Sky Sport ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre per commentare l’1-1 degli azzurri contro il Barcellona, andata degli ottavi Champions.

“Il Barcellona è un avversario importante, aver ottenuto un pareggio in un contesto non troppo favorevole è sicuramente confortante. Si è visto il ritorno al 4-3-3 ed una propensione a non mollare. Il Napoli ha la possibilità di giocarsi il passaggio del turno: sarà difficile, ma non impossibile. Per comprendere se la mano di Calzona si vedrà, è necessario aspettare diverse partite. Kvaratskhelia? Il gesto di stizza può essere irrispettoso nei confronti dei compagni, anche se bisognerebbe evitare di farlo in pubblico. La sua sostituzione è stata un segnale per l’intera squadra e tenere tutti sull’attenti in vista dei prossimi impegni. Futuro Napoli? Non si può escludere che Calzona non sia l’allenatore nella prossima stagione se le cose dovessero andare bene. Calzona conosce l’ambiente e molti dei giocatori, applicando il 4-3-3 ha la possibilità di mettere in mostra le sue doti. È stata una scelta intelligente puntare su di lui e sul suo staff”.