CdS – Riecco Osimhen, è tornato al gol nonostante non fosse al top

Il Napoli ha pareggiato col Barcellona ieri sera al Maradona per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il gol del pareggio dopo il vantaggio del Barca ad opera di Lewandowski, è arrivato manco a dirlo dal bomber che mancava tanto al Napoli, Victor Osimhen, nonostante la sua condizione non al top, come sottolinea il Corriere dello Sport. “I campioni hanno il volto double face di Victor Osimhen che da sconsolato passa alla modalità euforia al primo pallone utile della sua partita. Non era al top, era rimasto spesso da solo, stava per uscire, poi è arrivata un’occasione e ha saputo sfruttarla come solo i grandissimi sanno fare. Basta un istante al nigeriano per riprendersi Napoli e il Maradona interrompendo questo digiuno lungo oltre due mesi che sono sembrati infiniti in cui è successo di tutto. Dal Cagliari al Barcellona riecco Osimhen, di nuovo in gol, nonostante una prova complessa, difficile, ai limiti del sacrificio, correndo più all’indietro che in avanti, toccando pochissimi palloni ma ricordandosi che in fondo ne basta uno, anche mezzo, per lasciare il segno”.

Fonte Foto SSCN