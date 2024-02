CdS – Grande festa al Maradona con numeri esaltanti e cori per Hamsik, ma con un’assenza importante

Il Maradona, con le sue 54mila presenza ha fatto da sfondo alla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. E’ stata festa grande con cori per Hamsik al suo ingresso in tribuna e per la squadra che è stata continuamente supportata, ma con un’assenza importante, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Marek Hamsik arriva in tribuna e lo speaker lo accoglie come un eroe: lo stadio esplode. «Olé-olé Marek-Marek». Comincia così, la noche di Champions di Napoli-Barça. Una storia bella, fatta di stelle, ansia e attesa. Era atteso anche Luciano Spalletti per la verità, il ct, l’uomo dei sogni, ma alla fine ha preferito disertare: il suo unico ingresso al Maradona dopo lo scudetto e l’addio resta quello di giugno, a cantare le canzoni dei Coldplay con gli altri fan in estasi al concerto. Ieri, invece, sono stati i cuori dei quasi 54mila spettatori del tempio del Diego a ritmare la notte di Napoli: «Keep on movin’», annuncia scugnizzo Pino (Daniele). E nel settore ospiti migliaia di culés, di tifosi del Barça, rispondono per le rime di orgoglio catalano. Ma la voce azzurra è travolgente come il mare. Onde alte, pressione altissima. E il cielo squarciato dall’urlo Champions a celebrare l’inno dei campioni”.

