Una domenica speciale per Gaetano, testa a Cagliari ed il cuore a Napoli

Nella prossima giornata, ci sarà un giocatore diviso a metà: il cuore volto alle origine, lasciate qualche settimana fa e la testa rivolta verso l’obiettivo della sua attuale squadra. Gianluca Gaetano vivrà una domenica diviso tra l’amore e la ragione, tra il suo Napoli ma anche il suo Cagliari, chiamato da Claudio Ranieri per lottare fino in fondo per tagliare il traguardo della salvezza.

Ad oggi, è uno dei giocatori più in forma, autore di due reti in altrettante partite. In Sardegna per giocare, prestito secco poi da luglio sarà di nuovo Napoli la sua realtà. Non è da solo in questa mini-avventura: ad affiancarlo e supportarlo la moglie e la figlia piccola, traendo spunto per utilizzare il “marameo” per esultare ad ogni marcatura. Mister Ranieri lo usa in più posizioni, sapendo di poter contare su un’arma in più, per raggiungere il traguardo della permanenza in Serie A.

I numeri raccontano di un Gaetano subito calatosi nella nuova realtà: 4 tiri totali e il 75% di precisione tra i pali, 61 passaggi positivi, 16 palloni recuperati e il 50% dei contrasti vinti. Contro il Napoli la prova del nove, con i sardi in estate che vorrebbero allungare il prestito mentre gli azzurri credono fortemente nel centrocampista di Cimitile.

