Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 26^ giornata

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 26ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 24 febbraio.
COSENZA – SAMPDORIA Venerdì 23/02 h. 20.30
DI MARCO
CECCON – ARACE
IV: RINALDI
VAR: PATERNA
AVAR: DI MARTINO
BRESCIA – REGGIANA h. 14.00
COLLU
AFFATATO – CAVALLINA
IV: CASTELLONE
VAR: PICCININI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)
CITTADELLA – CATANZARO h. 14.00
DIONISI
CAPALDO – BELSANTI
IV: DRIGO
VAR: MIELE
AVAR: MANGANIELLO
CREMONESE – PALERMO h. 14.00
MASSA
DEI GIUDICI – DI GIACINTO
IV: TURRINI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: SANTORO
FERALPISALO’ – ASCOLI h. 14.00
MARCENARO
GARZELLI – MORO
IV: TOTARO
VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
SUDTIROL – BARI h. 14.00
FERRIERI CAPUTI
TOLFO – MINIUTTI
IV: DI FRANCESCO
VAR: DI MARTINO
AVAR: TREMOLADA
COMO – PARMA h. 16.15
CHIFFI
PERETTI – VALERIANI
IV: FRASCARO
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
PISA – VENEZIA h. 16.15
COSSO
IMPERIALE – POLITI
IV: MACCARINI
VAR: GARIGLIO
AVAR: MUTO
TERNANA – LECCO h. 16.15
GHERSINI
CORTESE – NIEDDA
IV: ANGELILLO
VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
AVAR: LONGO S. (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)
MODENA – SPEZIA Domenica 25/02 h. 16.15
RUTELLA
SEVERINO – BITONTI
IV: DI REDA
VAR: SERRA
AVAR: GARIGLIO