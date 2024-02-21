arbitri serie
CalcioNewsSerie B

Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 26^ giornata

By Gabriella Calabrese
0

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 26ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 24 febbraio.

 

Factory della Comunicazione

COSENZA – SAMPDORIA    Venerdì 23/02 h. 20.30

DI MARCO

CECCON – ARACE

IV:      RINALDI

VAR:     PATERNA

AVAR:        DI MARTINO

 

BRESCIA – REGGIANA    h. 14.00

COLLU

AFFATATO – CAVALLINA

IV:      CASTELLONE

VAR:     PICCININI (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR:       DI VUOLO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

 

CITTADELLA – CATANZARO    h. 14.00

DIONISI

CAPALDO – BELSANTI

IV:       DRIGO

VAR:      MIELE

AVAR:       MANGANIELLO

 

CREMONESE – PALERMO    h. 14.00

MASSA

DEI GIUDICI – DI GIACINTO

IV:     TURRINI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     SANTORO

 

FERALPISALO’ – ASCOLI    h. 14.00

MARCENARO

GARZELLI – MORO

IV:      TOTARO

VAR:     MAGGIONI (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

 

SUDTIROL – BARI     h. 14.00

FERRIERI CAPUTI

TOLFO – MINIUTTI

IV:     DI FRANCESCO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      TREMOLADA

 

COMO – PARMA    h. 16.15

CHIFFI

PERETTI – VALERIANI

IV:     FRASCARO

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:     PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

 

PISA – VENEZIA    h. 16.15

COSSO

IMPERIALE – POLITI

IV:     MACCARINI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       MUTO

 

TERNANA – LECCO    h. 16.15

GHERSINI

CORTESE – NIEDDA

IV:       ANGELILLO

VAR:      MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:      LONGO S. (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

 

MODENA – SPEZIA     Domenica 25/02 h. 16.15

RUTELLA

SEVERINO – BITONTI

IV:     DI REDA

VAR:     SERRA

AVAR:      GARIGLIO

Potrebbe piacerti anche
Napoli

Xavi ed il suo Barca: una linea difensiva…squilibrata!

Calcio

L’ex Lozano: “Voglio rivedere il Napoli dove merita, in alto”

Calcio

Su Zirkee, Milan e Napoli: il Bologna lo valuta 75 mln di euro

News

Lupo, ds: “La scelta di Calzona è corretta e coerente con quello che esprime il…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.