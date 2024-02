Lupo, ds: “La scelta di Calzona è corretta e coerente con quello che esprime il Napoli”

“La scelta di Calzona non mi sorprende, anzi: è corretta e coerente con quello che esprime il Napoli. Quando si cambia alla vigilia di una sfida importante, c’è bisogno di qualcuno che conosca bene l’ambiente e impatta subito la squadra. Quando si arriva al terzo allenatore in una stagione, però, i calciatori devono assumersi le proprie responsabilità. Qualcuno deve pubblicamente esporsi e dire la sua: i giocatori vengono sempre assolti in quanto campioni di Italia, ma sono rimasti fermi ai festeggiamenti evidentemente. La squadra ha gran parte della responsabilità in questo fallimento. Poi ha sbagliato De Laurentiis, ha sbagliato anche Mazzarri nel voler cambiare troppo presto l’identità di questo gruppo. Spero ora che i giocatori diano almeno una risposta mentale col Barcellona. Insomma, se non si reagisce in una notte simile, allora c’è qualche problema serio nel fare questo mestiere. Calzona metterà la squadra a posto, con i calciatori nei loro ruoli naturali. Il mio amico Meluso? Anche per lui non è stato un anno semplice, ma è arrivato in ritardo e quando si lavora in un grande club le scelte vanno fatte in anticipo. Andava chiamato prima dal Napoli, invece è salito in corso e tante situazioni le ha dovute accettare e gestire per quello che erano già. Sono convinto che se il Napoli deciderà di continuare con Mauro anche il prossimo anno, la differenza si vedrà commettendo qualche errore in meno. Spero che questa stagione insegni a De Laurentiis una cosa: a voler fare tutto da soli si commettono degli errori, quindi farebbe bene a lasciar agli altri certe decisioni”.