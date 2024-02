“Le scelte di De Laurentiis sembrano sconclusionate, anziché portare a reagire i campioni d’Italia, li sta distruggendo”, parla l’ex ds azzurro

Carlo Jacomuzzi, ex DS del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Il Napoli è in piena confusione. Una società del genere non può trovarsi in una situazione simile, alla vigilia della sfida con il Barcellona. Calzona è l’ennesimo ribaltone poco chiaro nello spogliatoio. Non c’è unione di intenti e lo abbiamo visto già nella scelta di Mazzarri, che aveva una scadenza già fissata. E lo stesso sarà per Calzona, che andrà via per fare l’Europeo ed è assurdo agli occhi dello spogliatoio. Tutte le scelte di De Laurentiis mi sembrano sconclusionate, anziché portare a reagire i campioni di Italia, li sta distruggendo ulteriormente. Con tutto il rispetto per Calzona, non credo che abbia la bacchetta magica e cambierà il Napoli di punto e in bianco. Nessuno può sapere cosa potrà accadere davvero. Di certo ritroverà un Osimhen in più, rispetto a Mazzarri e questo farà la differenza. Non avrà un compito facile e impattare subito con il Barcellona sarà davvero complicato. Osimhen, un club per lui? De Laurentiis e i procuratori troveranno qualcosa in Inghilterra. Ormai 130-150 milioni di euro non sono cifre che spaventano i club di Premier. Pensate a quanto hanno spesso al Chelsea per certi giocatori. Non fasciamoci la testa prima, però: gli scout del Napoli hanno dimostrato di saper lavorare bene e troveranno il perfetto erede”.

