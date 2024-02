Nel corso della trasmissione ‘InterVallo Napoli’, in onda dal lunedì al venerdì sui canali social della testata giornalistica InterNapoli.it, è intervenuto il giornalista di Televomero Gianluca Iavarone.

Questa sera l’esordio di Calzona in Napoli-Barcellona, che sensazioni hai?

“In conferenza ho visto un allenatore molto quadrato, deciso nelle sue idee. D’altro canto è però inutile nascondersi, la partita di questa sera l’ha preparata Mazzarri e lui che è una persona intelligente continuerà il lavoro dell’allenatore toscano”.

Xavi in conferenza ha parlato di una sorpresa per fermare Kvara. A cosa pensi si riferisse?

“Kvara ormai si sa come fermarlo, quando viene raddoppiato e quando viene negata la possibilità al giocatore che gli fa la sovrapposizione di andare nello spazio, lui va un po’ in difficoltà. Detto questo, se Kvara è in giornata sì, non lo fermi mai”.

Ti aspetti un Napoli arrembante o che attenda l’avversario?

“Mi attendo assolutamente un Napoli arrembante, che si giocherà la partita e proverà a vincere. In primis perché è l’unica competizione cui gli azzurri sono ancora in corsa, in secondo luogo vincere in casa è più facile che farlo in trasferta. Da non sottovalutare poi l’importanza di vincere per accumulare punti utili a raggiungere la Juventus per andare a fare il Mondiale per Club il prossimo anno”.

Calzona sta preparando una ‘gabbia’ per Lewandowski?