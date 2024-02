Francesco Montervino, direttore sportivo, è stato intervistato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live dove ha parlato della partita di stasera tra il Napoli e il Barcellona.

“Napoli-Barcellona, quali sensazioni?

Sicuramente non penso che Calzona abbia già potuto dare input alla squadra tali da poterli vedere già stasera: il cambio allenatore porta freschezza e serenità, perché il calciatore sente di poter ascoltare una persona nuova, e deve solo affidarsi al nuovo tecnico, che però – ricordiamolo – ha avuto solo un giorno e mezzo per lavorare.