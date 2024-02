Daniel Gamper: “Napoli e Barcellona hanno le stesse possibilità”

Daniel Gamper, filosofo e pronipote dello storico fondatore del Barcellona Hans Gamper, è intervenuto in diretta durante la trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, parlando della sfida Napoli-Barcellona valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Ecco le parole di Daniel Gamper:

“Xavi la pensa come i tifosi del Barcellona, il risultato può vedere vittorioso il Napoli come il Barcellona. Stiamo vivendo una situazione complicata e non abbiamo molta fiducia in questa squadra: uscire dalla Champions sarebbe catastrofico. I blaugrana giocheranno con il centrocampo a tre con De Jong e con le tre punte con Pedri, Lewandowski e Yamal: è la migliore scelta su cui puntare. Yamal è un grande talento, attaccante destro che rappresenta il nostro futuro. Attacco di De Jong ai giornalisti, perché nessuna risposta? Tutte le squadre hanno molta pressione ma sono tanti gli allenatori e i calciatori passati per il Barcellona che hanno dichiarato che la pressione subita al Barcellona è molto superiore a quella vissuta altrove. Ci sono quotidiani che spesso sottolineano con particolare attenzione i momenti negativi del Barcellona, interessati a vendere copie. I giornali vivono anche delle informazioni che il club trasmette loro anche in forma non ufficiale, per questo forse non c’è stata una risposta netta. Chi prenderei al Napoli? Kvaratskhelia mi piace molto, piacerebbe molto in Spagna per la sua fantasia. Osimhen anche è un ottimo calciatore ma mi sembra un po’ polemico con la Società, quindi io prenderei questo giovane georgiano dal grande talento. La vedrò a casa, sapendo che le cose più belle già le ho viste